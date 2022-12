Capodanno: in alcune zone sono vietati petardi e fuochi pirotecnici

L’ordinanza

Dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2022 e fino alle ore 6.00 dell’1 gennaio 2023 è vietato su tutto il territorio comunale, l’uso e l’accenzione nei luoghi privati e pubblici, senza la licenza di cui all’art. 57 del T.U.L.P.S., R.D. del 18/6/1931, n. 773, di fuochi pirotecnici non posti in libera vendita.

L’ordinanza sindacale pubblicata oggi prevede inoltre il divieto, nell’intera area di piazza Garibaldi interessata dallo svolgimento dello spettacolo di Capodanno e nelle aree adiacenti (corso Garibaldi e vie laterali, via dell’Anfiteatro, via Nuova, piazza della Vittoria-via Interna delle Mura, largo Oberdan e via Portafuga), di effettuare, o far effettuare, lo scoppio di petardi, mortaretti e similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se di libera vendita.

Stesso divieto è previsto a meno di 500 metri dalla sede dell’Ospedale San Matteo degli Infermi, da altri luoghi di cura o di degenza, dalle aree su cui insistono canili, gattili e colonie feline, rifugi per animali, stalle e annessi fienili, nonché dai locali o dalle aree all’aperto destinati all’ammasso di paglia, di foraggio e prodotti in genere destinati all’attività zootecnica.

L’inosservanza delle disposizioni dell’ordinanza, ferma restando l’eventuale concorrenza con illeciti penali, rappresenta comunque illecito amministrativo e prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.