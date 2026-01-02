Capodanno a Spoleto: oltre mille persone in piazza Duomo per il grande evento gratuito

    • È stato un successo il Capodanno 2025 in piazza Duomo a Spoleto, dove oltre mille persone, già presenti prima della mezzanotte, hanno accolto l’arrivo del nuovo anno in un clima di festa, partecipazione e grande entusiasmo. Una piazza gremita di bella gente ha ballato, cantato e brindato insieme fino a notte fonda, tra abbracci e sorrisi, nel cuore del centro storico cittadino.

    L’evento, inserito nel calendario di Accade a Natale a Spoleto, è stato organizzato dalla MADE Srl di Ferrara, che ha curato la produzione artistica, il coordinamento generale della serata da parte di Media Marketer e il service audio e luci a cura di Opera 26, hanno garantito uno spettacolo di alto livello e una gestione impeccabile sotto ogni aspetto.

    Musica e spettacolo fino a notte inoltrata

    Protagonista assoluto della notte di San Silvestro è stato il Summertime Choir, che con i suoi cantanti e musicisti – arrivati appositamente da Padova – ha saputo conquistare il pubblico con un repertorio travolgente.
    Gospel, funky e pop, tra le migliori cover internazionali, hanno scandito il passaggio al nuovo anno, trasformando le scalinate del Teatro Caio Melisso Carla Fendi in un grande palcoscenico a cielo aperto.

    Applausi convinti per la bravura dei coristi e dei musicisti, capaci di creare un’atmosfera calda e coinvolgente, accompagnando il pubblico in un vero e proprio viaggio musicale collettivo.

    La presenza delle istituzioni

    Alla serata hanno preso parte anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale: il vicesindaco e assessore alla cultura Danilo Chiodetti, l’assessore allo sport Federico Cesaretti e la consigliera comunale Vania Buffatello, che hanno voluto salutare personalmente i cittadini e condividere con loro l’inizio del 2026.

    Una festa riuscita sotto ogni aspetto

    Tutto si è svolto senza criticità, in un clima di serenità e sicurezza, confermando la riuscita di un evento gratuito, aperto a tutti e capace di valorizzare uno dei luoghi simbolo di Spoleto. Presenti Polizia di Stato, Carabinieri e Vigili Urbani oltre al servizio sicurezza dell’organizzazione.

    Il Capodanno in piazza Duomo si conferma così un appuntamento centrale per la città: una festa partecipata, inclusiva e di qualità, che ha saputo unire musica, bellezza e senso di comunità, dando il benvenuto al nuovo anno nel migliore dei modi.

