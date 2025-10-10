Capodanno a Spoleto: indagine di mercato la presentazione di un progetto tecnico-artistico

  Ottobre 10, 2025
  • Comunicazioni dal Comune
    • Il Comune di Spoleto ha avviato un’indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e presentazione di un progetto tecnico/artistico per l’organizzazione dei festeggiamenti di Capodanno, ad ingresso libero e gratuito, in una o più piazze del centro storico.

     

    Il progetto, comprensivo dell’ideazione, della progettazione, della produzione, dell’organizzazione, della promozione e della realizzazione del “Capodanno a Spoleto” 2025-2026. Il progetto selezionato, a cui verrà concesso il patrocinio del Comune di Spoleto, sarà inserito nella rassegna “Accade a Natale a Spoleto 2025”. I festeggiamenti del Capodanno dovranno iniziare il 31 dicembre 2025 alle ore 23.00 e terminare il 1° gennaio 2026 al massimo alle ore 02.00.

     

    Al progetto selezionato il Comune riconoscerà inoltre un importo massimo di € 30.000,00 oltre IVA.

     

    Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici in forma singola o associata in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.

     

     

    Tutta la documentazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma telematica MePA – https://www.acquistinretepa.it/ entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 27 ottobre 2025.

