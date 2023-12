Capodanno, a Spoleto divieto di utilizzo fuochi d’artificio, lattine e bottiglie di vetro

Ecco l’ordinanza del Comune

In occasione degli eventi di fine anno organizzati dal Comune di Spoleto per la Notte di San Silvestro, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, l’Amministrazione comunale ha emesso apposita ordinanza in cui si vieta ai pubblici esercizi, agli esercizi di vicinato e ai gestori di distributori automatici di bevande presenti in piazza Garibaldi, corso Garibaldi, via Anfiteatro, via Macello Vecchio, via Nuova, via dei Gesuiti e piazza della Vittoria, dalle ore 23.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 1.30 del 1 gennaio 2024 di vendere bevande da asporto in bottiglie di vetro e lattine e si impone l’obbligo di aprire preventivamente i contenitori di plastica venduti per l’asporto.

È vietato anche l’utilizzo di bottiglie di vetro, lattine, alluminio e bottiglie di plastica chiuse nelle aree della manifestazione.

L’ordinanza inoltre vieta, dalle 22.30 del 31 dicembre 2023 alle 2.00 del 1 gennaio 2024, a chiunque, su tutto il territorio comunale, di utilizzare ed accendere nei luoghi privati e pubblici, senza la licenza di cui all’art. 57 del T.U.L.P.S., R.D. del 18/6/1931, n. 773, fuochi pirotecnici non posti in libera vendita e nell’intera area interessata dagli eventi organizzati dal Comune in occasione della notte di Capodanno, piazza Garibaldi, corso Garibaldi, via dell’Anfiteatro, via nuova, piazza della Vittoria, via Interna delle Mura, largo Oberdan, via Portafuga, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se di libera vendita.

Nell’ordinanza si vieta a chiunque di effettuare in luogo pubblico, di uso pubblico o privato lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico, anche se di libera vendita, a meno di 500 metri dalla sede dell’Ospedale San Matteo degli infermi, da altri luoghi di cura o di degenza, dalle aree su cui insistono canili, gattili e colonie feline, rifugi per animali, stalle e annessi fienili, nonché dai locali o dalle aree all’aperto destinati all’ammasso di paglia, di foraggio e prodotti in genere destinati all’attività zootecnica.

Si raccomanda inoltre di non utilizzare giochi pirotecnici di qualsiasi genere anche se posti in libera vendita nelle aree pubbliche del centro sorico, nonché nei luoghi privati da cui le accensioni possano raggiungere ovvero interessare direttamente le piazze, le vie pubbliche e le aree limitrofe con presenza di persone.