Capodanno a Spoleto: concerto in piazza Duomo

Spoleto si prepara a salutare il 2025 con un grande evento gratuito nel cuore del centro storico.
Per la rassegna “Accade a Natale a Spoleto 2025”, il Comune di Spoleto ha affidato l’organizzazione dello spettacolo di Capodanno alla società MADE Srl di Ferrara.
Protagonisti della serata saranno i Summertime Choir, ensemble composto da 15 coristi e 5 musicisti professionisti, che saranno in concerto in piazza Duomo, sulle scalinate del Teatro Caio Melisso Carla Fendi. Dalla dance al gospel contemporaneo, con influenze soul e funky fino ai grandi successi pop degli ultimi trent’anni, il loro show accompagnerà il pubblico fino alle due di notte. A guidare il countdown e ad animare i momenti clou sarà un dj dedicato.
La parte tecnica e gli allestimenti scenografici saranno curati da Opera 26, realtà con oltre trent’anni di esperienza nel settore degli eventi, mentre la Media Marketer Srl gestirà il coordinamento organizzativo e il piano di comunicazione.
“Anche quest’anno puntiamo ad offrire a cittadini e turisti un’esperienza festosa e coinvolgente – ha spiegato il vicesindaco Danilo Chiodetti – capace di valorizzare la città attraverso musica, creatività e qualità artistica. Lunedì prossimo, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Accade a Natale a Spoleto, verranno forniti tutti i dettagli del concerto”.
