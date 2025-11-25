Capodanno a Spoleto: concerto in piazza Duomo

Spoleto si prepara a salutare il 2025 con un grande evento gratuito nel cuore del centro storico.

Per la rassegna “Accade a Natale a Spoleto 2025”, il Comune di Spoleto ha affidato l’organizzazione dello spettacolo di Capodanno alla società MADE Srl di Ferrara.

Protagonisti della serata saranno i Summertime Choir, ensemble composto da 15 coristi e 5 musicisti professionisti, che saranno in concerto in piazza Duomo, sulle scalinate del Teatro Caio Melisso Carla Fendi. Dalla dance al gospel contemporaneo, con influenze soul e funky fino ai grandi successi pop degli ultimi trent’anni, il loro show accompagnerà il pubblico fino alle due di notte. A guidare il countdown e ad animare i momenti clou sarà un dj dedicato.

La parte tecnica e gli allestimenti scenografici saranno curati da Opera 26, realtà con oltre trent’anni di esperienza nel settore degli eventi, mentre la Media Marketer Srl gestirà il coordinamento organizzativo e il piano di comunicazione.