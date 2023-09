Capitale Italiana della Cultura 2025: una rete tra le dieci città finaliste

Ad Agrigento l’incontro tra i sindaci. Il primo cittadino Andrea Sisti:”Abbiamo sempre creduto nell’importanza di mettere insieme i nostri progetti per sostanziare la collaborazione tra nord, sud e centro”

Anche Spoleto ha partecipato all’evento “Verso Agrigento Capitale Italiana della cultura 2025”, che si è svolto nel weekend scorso nella città siciliana.

Il sindaco Andrea Sisti, insieme ai primi cittadini delle città finaliste (Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio, Monte Sant’Angelo, Orvieto, Pescina e Roccasecca) e alla responsabile del progetto organizzato dal Ministero della Cultura “Cantiere Città”, ha raccolto l’invito del sindaco di Agrigento, Francesco Micciché per creare una rete turistico-culturale italiana.

“Come città finaliste, sia durante la fase della candidatura, che in questi ultimi mesi abbiamo creduto, insieme al Ministero della Cultura sul valore e l’importanza di creare una rete tra Agrigento e le altre nove città finaliste – ha dichiarato il sindaco Sisti nel corso del suo intervento – Questo soprattutto perché tutti i progetti che sono stati presentati sono, come lo stesso Ministro Sangiuliano ha ribadito più volte, importanti per l’Italia. Si tratta anche di un aspetto che permette al nostro Paese di ripartire dalle realtà locali, dai comuni e di fare rete per sostanziare la collaborazione tra nord, sud e centro, coinvolgendo i cittadini in un progetto comune”.

L’evento si è svolto al Teatro Pirandello e al Tempio della Concordia, con un incontro dibattito con i sindaci delle città finaliste e la Cerimonia Solenne di donazione del Tricolore alla Città di Agrigento. Nel corso della manifestazione è stata inaugurata la mostra “Valorizzare il sommerso”.​