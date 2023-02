Capitale italia della cultura 2025, prosegue il percorso avvicinamento all’audizione del 21 marzo al Ministero della Cultura

D a domani il countdown nei canali social del Comune di Spoleto con foto e info sul progetto “La cultura genera energia”

Prosegue per Spoleto, tra le dieci città finaliste per la nomina a Capitale italiana della Cultura 2025, il percorso di avvicinamento all’audizione in programma a Roma il prossimo 21 marzo.

Ieri sono stati inviati tutti i materiali utili per le attività di comunicazione che il Ministero della Cultura effettuerà nei prossimi trenta giorni, per la promozione del progetto “La cultura genera energia” con cui Spoleto è riuscita ad entrare nella short list.

Quattro i concetti principi che hanno guidato tutta la fase di ideazione e progettazione del documento – Crea, Rigenera, Aggrega e Innova – frutto di un lavoro corale che ha coinvolto 54 soggetti, tra istituzioni culturali, associazioni, cittadini, imprenditori, fondazioni e cooperative sociali.

“Siamo molto soddisfatti del percorso fatto fin qui e siamo molto fiduciosi della bontà e della validità del progetto – sono state le parole dell’assessore Danilo Chiodetti – Il gruppo di lavoro interno, il Comitato tecnico-scientifico, la città nelle sue diverse declinazioni hanno tutti lavorato con passione e serietà per costruire non solo un dossier, come richiesto dal concorso, ma una vera e propria idea della Spoleto del futuro, di quello che potrà e dovrà essere la nostra città nei prossimi anni”.

A partire da domani, nei canali social del Comune di Spoleto (Facebook e Instagram), inizierà il countdown che ci accompagnerà fino alle audizioni del 21 marzo, attraverso la pubblicazione di foto e pillole del progetto “La cultura genera energia”. ​