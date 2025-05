Cantiere Oberdan al pieno per la prima replica di “Genesi di un amore – tra le macerie della vita”

È andata in scena ieri sera al Cantiere Oberdan la prima replica di “Genesi di un amore – tra le macerie della vita”, nuovo allestimento dello spettacolo scritto e diretto da Thomas Otto Zinzi, che ha debuttato a Rimini e che l’Associazione Teude ha fortemente voluto nella rassegna “Contaminazioni 2025” per la parte di teatro contemporaneo.

“Rosa e Margherita sono le registe del loro spazio scenico, imprenditrici dell’emozione che non si nasconde in nessuna certezza, investono la moneta del loro talento nella genesi di un Amore per una vita nel Teatro. La storia di un Amore senza aggettivi, prossima ad ogni luogo sulla terra, ma lontana da qualsiasi ideologia. È un sipario aperto all’amore, che è l’unica emozione al di là dello spazio e del tempo.” Così scrive Zinzi che, con questo allestimento cucito addosso allo spazio del Cantiere Oberdan, ha portato in scena Angelica Olmeda e Barbara Venturini, giovani e promettenti talenti del teatro.

Le repliche proseguono oggi, domenica 11 maggio, con una matinée alle ore 11:00 e con una pomeridiana alle ore 17:00. Per prenotazioni lab.contaminazioni@gmail.com

La rassegna Contaminazioni 2025 è realizzata in convezione con il Comune di Spoleto per le attività culturali 2024/2025 e con il patrocinio della Provincia di Perugia.