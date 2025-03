Canti d’amore di Simone Fagioli premiato al Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti di Lucca

Simone Fagioli esordisce nel “ringraziare la Giuria dell’VIII edizione del “Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti” per aver premiato la raccolta di poesie “Canti d’amore” con una Menzione d’onore con encomio. Il libro, edito dalla Società Editrice Fiorentina, raccoglie importanti consensi sia per i contenuti sia per la composizione innovativa del volume. Un grazie sentito alla ideatrice del Premio e Presidente dott.ssa Barbara Benedetti, la quale ha organizzato una bellissima cerimonia di premiazione presso il Palazzo della Cultura del Comune di Cardoso (Stazzema), in provincia di Lucca. All’edizione 2025 del Premio hanno aderito oltre 1.500 artisti provenienti da diverse parti d’Italia e d’Europa, presentando oltre 3.300 opere di elevato valore artistico e letterario: dati questi numeri, il mio riconoscimento assume una valenza ancora maggiore”.

Canti d’amore è un libro di poesie innovativo, infatti è stato pubblicato dalla SEF in “Edizione speciale” con QR Code del video-melologo (voce dell’attore Maurizio Armellini e video del regista Marco Schiavoni) e della partitura della SONATA QUINTA op. 87 del M° Prof. Franco Piva.

“Sono davvero onorato, conclude il prof. Fagioli, di avere la possibilità di far viaggiare la mia opera poetica in molte regioni italiane e nei più importanti salotti letterari italiani, partendo, nel mio caso specifico, da zero. Infatti, ho esordito in poesia nel 1999 a Spoleto, al Premio Nazionale Vincenzo Maria Rippo, con una giuria di prim’ordine: Giorgio Pressburger, Francesco D’Episcopo, Roberto Deidier e Marino Sinibaldi. Da questo primo inizio 26 anni fa, è iniziata poi la mia avventura letteraria”.