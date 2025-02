Canile comunale: speciale carnevale e San valentino

Due gli eventi organizzati dal Comune di Spoleto per il Canile comunale Andrea Arcangeli Conti e Tamara Brunini ‘La Casa di Buddy’. In occasione di San Valentino, la festa degli innamorati, riparte la campagna gratuita di informazione e sensibilizzazione IO AMO contro il randagismo e l’abbandono.

Chi volesse partecipare potrà inviare un messaggio con una foto insieme all’amico a quattro zampe che sarà pubblicata sulla pagina facebook CanileComunaleDiSpoleto. La partecipazione è volontaria e gratuita, mandando l’immagine, si autorizza il Comune di Spoleto a trattarla e gestirla ai fini della campagna.

È anche possibile effettuare una donazione facoltativa e volontaria per sostenere le spese e le attività del canile. Chi è interessato, può contattare la struttura chiamando il numero 3204324009 o scrivendo una mail all’indirizzo canile.buddy@gmail.com .

Domenica 16 febbraio inoltre, dalle 10.00 alle 13.00 sarà possibile festeggiare il carnevale trascorrendo una mattinata alla Casa di Buddy, in località Collemarozzo. Sarà premiata la maschera più bella e i partecipanti potranno giocare alla padellaccia di carnevale e ad altre iniziative organizzate appositamente per passare in allegria una delle feste più divertenti dell’anno insieme agli ospiti della struttura.