Canicross, Enrico Calandri sfiora il podio ai Campionati del Mondo

Dalla Francia arriva un ottimo quarto posto per il binomio spoletino

Si sono svolti in Francia, a Plédran in Bretagna, lo scorso fine settimana, i Campionati Mondiali di canicross con oltre 700 binomi provenienti da 40 nazioni di tutto il mondo.

La Nazionale italiana era presente con circa 35 binomi nelle varie categorie.

Il bilancio azzurro è stato molto positivo con tre medaglie conquistate, una per ogni gradino del podio: due in bikejoring ed una in canicross.

Una medaglia è stata sfiorata anche dal binomio spoletino formato da Enrico Calandri e dal Grayster Owens che sognavano il podio iridato da 2 anni.

Dopo l’ottima prova del sabato, la medaglia sembrava alta portata dei due avendo chiuso la prima prova col secondo miglior tempo di categoria. Nel secondo giorno un problema tecnico (rottura improvvisa della linea che legava Enrico al cane), ha fatto perdere molto tempo e alla fine i due hanno chiuso al quarto posto.

“Quarto al mondo – spiega Calandri – è comunque un risultato ottimo per me e per tutto il movimento italiano del canicross. Un po’ di rammarico rimane … Ora, sappiamo che possiamo competere con i migliori del mondo , quindi, ci proveremo il prossimo anno in germania”