Canicross, Enrico Calandri e Owens si confermano a livello europeo

Prestigioso 12° posto ai campionati europei IFSS di Canicross a Leipa in Germania

Si sono conclusi oggi i campionati europei IFSS di Canicross a Leipa in Germania che hanno visto gareggiare tutti i più forti binomi da tutta Europa,patria indiscussa di questa disciplina che unisce uomo e cane nelle sue varie specialità.

La nazionale italiana era ben rappresentata da una decina di binomi tra cui lo spoletino Enrico Calandri e il suo giovane Greyster Owens,unico binomio italiano presente al via nel Canicross.

Enrico e Owens campioni Italiani in carica hanno bel figurato a livello europeo portando a casa un ottimo 12° posto tra tutti i più forti e giovani binomi presenti,una prestazione resa ancora più importante se consideriamo il fatto che nella loro categoria di appartenenza (quella dei over 40) sarebbe coincisa col terzo posto e una medaglia al collo!

“Una esperienza unica e davvero importate – spiega Calandri – abbiamo aggiunto nuova asperienza e nuove conoscenze che ci servwiranno per migliorare ancora come atleta e come binomio insieme ai miei cani,torniamo arricchiti e vogliosi di crescere e proseguire nel nostro percorso inseme,ringrazio il nostro Main sponsor Farmacia Betti Spoleto e tutti gli amici che anche dell’italia non ci hanno fatto mai mancare il loro sostegno”.