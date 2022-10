Canicross, Enrico Calandri e il suo giovane Greyster Owens sono Campioni italiani

Il binomio spoletino ora attende la Nazionale Italiana F.I.M.S.S. per i campionati europei

Si sono svolti nel week end i Campionati Italiani di Canicross F.I.M.S.S. all’interno del parco dello Sporting Club Monterosa a Novara che decretavano i Campioni assoluti in tutte le categorie competitive!

Nel Canicross,disciplina in cui l’umano corre insieme al proprio cane mediante apposita imbragatura,vince il binomio spoletino composto dal nostro Enrico Calandri e il suo giovane Greyster Owens.

La gara si è svolta in un trail molto molto veloce e abbastanza breve che ha permesso al forte binomio locale di sfruttate al massimo le loro migliori qualità in velocità e potenza chiudendo i quasi 6 km complessivi con l’ottimo tempo di 14′.34″!

Ennesima vittoria quindi per Enrico&Owens che ora aspetteranno la chiamata dalla Nazionale Italiana F.I.M.S.S. che prorpio domani dovrebbe comunicare la lista dei selezionati che rappresenteranno l’Italia ai campionati europei I.F.S.S. che di svolgeranno a Leipa in Germania tra poco meno di un mese.