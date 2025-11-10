Canicross, Emma Calandri e Marcell sul tetto del mondo!

Una giornata storica per lo sport italiano e per la città di Spoleto: la giovanissima Emma Calandri, insieme al suo inseparabile compagno a quattro zampe Marcell, ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali di Canicross , a Pardubice in Repubblica Ceca, nella categoria School Girl, regalando all’Italia la prima storica vittoria giovanile in questa disciplina.

Un trionfo che profuma di impegno, passione e sacrificio, quello firmato da Emma, atleta della Asd Mud & Glory Canicross Academy di Spoleto, che ha portato con orgoglio i colori italiani sul gradino più alto del podio iridato.

Un risultato frutto di caparbietà, carattere e tanto lavoro, sostenuto dal team Canicross Italia CSEN, dai compagni di Nazionale ,dagli amici della scuola Mud & Glory Canicross Academy e dai genitori Rita Cittadini ed Enrico Calandri (tutti nella foto) che non hanno mai fatto mancare il loro supporto.

L’oro mondiale di Emma e Marcell è anche il simbolo di una passione condivisa e coltivata con amore, sotto il segno del rispetto reciproco tra atleta e cane, pilastro fondamentale del canicross.