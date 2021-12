Canicross, ancora una vittoria del binomio spoletino Enrico Calandri e Owens

Ottima anche la prova in bike con l’altro Grayster Lewis chiusa al secondo posto

Ultima gara dell’anno per gli atleti a due e quattro zampe del circuito Canicross Italia Csen nel bellissimo territorio di Monterenzio (BO),all’interno del Villaggio della salute più.

Due giorni di gare in un percorso molto tecnico e sopratutto molto duro ed impegnativo a causa delle piogge giorni scorsi.

Quasi tutti i migliori binomi italiani al via in particolare nella specialità del Canicross dove nella somma dei tempi tra il sabato e la domenica ha la meglio il “nostro” Enrico Calandri col suo fido Owens che stampano anche il miglior tempo assoluto.

Ottima anche la prova in bike con l’altro Grayster Lewis chiusa al secondo posto.

La prossima tappa in programma sarà una data da ricordare perché si gareggerà proprio a Spoleto,il 09 gennaio all’Agrileisuretime di Terraia.