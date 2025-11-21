Cane intrappolato nella tana di un istrice: salvato dai Vigili del Fuoco

  • Novembre 21, 2025
  Attualità
    • I Vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto sono intervenuti in località Uncinano per il salvataggio di un cane rimasto intrappolato all’interno di un cunicolo scavato da un istrice.

    A supporto della squadra locale, è giunta dal Comando Centrale di Perugia un’ulteriore squadra equipaggiata con strumentazione adeguata per la ricerca.

    Per scavare in profondità e completare il salvataggio è stato necessario l’intervento del Gruppo Operativo Speciale (GOS) – Nucleo Movimento Terra – arrivato da Terni con escavatore.

    L’animale è stato tratto in salvo e riconsegnato in buone condizioni al legittimo proprietario.

