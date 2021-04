Candia Marcucci è la nuova presidente dell’Associazione Amici di Spoleto

Prende il posto di Dario Pompili. Il vice è Camillo Corsetti Antonini

Nuovo corso per l’Associazione “Amici di Spoleto”. Mercoledì 28 aprile presso Palazzo Leti Sansi, alla presenza del presidente Dario Pompili, l’Assemblea dei Soci ha provveduto al rinnovo delle cariche, rinnovo del presidente, del vicepresidente e del consiglio direttivo.

Dario Pompili ha voluto ringraziare tutti i soci, ricordando con commozione il vice presidente Carlo Alberto Ciri recentemente scomparso a causa del Covid-19 e ribadendo a nome di tutta l’Assemblea degli iscritti la sentita necessità di difendere i servizi sanitari locali territoriali e l’Ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto. Sottolineando, quindi, la soddisfazione per i risultati conseguiti in questi anni di attività nell’Associazione Amici di Spoleto e ricordando le attività svolte, ha concluso: “Lascio l’incarico di presidente dell’Associazione Amici di Spoleto perché ritengo che dopo otto anni sia naturale un avvicendamento e perché con tutto il Consiglio abbiamo anche considerato la necessità di un ricambio generazionale”.

Preso atto della decisione di Dario Pompili, l’Assemblea ha quindi proceduto ad eleggere il nuovo presidente e all’unanimità è stata eletta Candia Marcucci, Laurea in Lingue e Letterature straniere e Laurea in Giurisprudenza, attualmente direttore del Consorzio della Bonificazione Umbra: “Per me assumere questa carica è una grande responsabilità – ha dichiarato appena eletta –. il mio intento sarà quello di proseguire nella solida tradizione dell’Associazione Amici di Spoleto ma con una visione nuova che nasce anche dalla differenza di genere. Confido nel rapporto continuativo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto che spero vorrà continuare ad accompagnarci in questo viaggio”.

Vicepresidente dell’Associazione Amici di Spoleto è stato poi eletto Camillo Corsetti Antonini, presidente della Fondazione “Francesca, Valentina e Luigi Antonini”: “Credo che insieme riusciremo a far vivere al meglio l’Associazione – ha detto quest’ultimo – con l’obiettivo di coinvolgere anche nuovi Soci. Ricordo che l’Associazione Amici di Spoleto ha svolto la sua prima assemblea nel 1961, il 2021 mi pare quindi una buona occasione per lanciare nuove iniziative e proposte per i giovani a partire da settembre”.