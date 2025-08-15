Campus della Protezione Civile, on line la graduatoria degli ammessi

È stata pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente (https://shorturl.at/pHcJU) la graduatoria dei ragazzi e delle ragazze, dai 10 ai 16 anni, che parteciperanno a “Protezione Civile in campus”, l’iniziativa del Comune di Spoleto realizzata con fondi del Dipartimento 5 (Benessere e Innovazione Sociale, Formazione Generale e Sportiva per la Valorizzazione della Persona) in collaborazione con l’ufficio di Protezione Civile dell’Ente.

Il campus, che si svolgerà nella sede della Protezione civile in via dei Tessili, 15 dal 25 al 29 agosto 2025, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, ha come obiettivo quello di rendere i partecipanti consapevoli del ruolo attivo che possono avere nella tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività. Le attività, infatti, mireranno a stimolare la sensibilità rispetto al concetto di cittadinanza attiva, a favorire la conoscenza delle attività della Protezione Civile e a sviluppare una cultura della prevenzione dei rischi con attività formative con i Volontari del sistema comunale di Protezione civile, una gita a Scheggino con rafting e parco avventura e attività di animazione.

Le attività sono svolte in collaborazione con le seguenti organizzazioni di volontariato di protezione civile: Gruppo Comunale volontariato di protezione civile Comune di Spoleto, Soccorso dell’Ordine di San Giovanni Italia (SOGIT), Croce Rossa, Associazione Volontari Carabinieri in Congedo (AVCC), Croce Verde, Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM), Unione Nazionale Arma Carabinieri (UNAC) e Associazione Radioamatori Italiani (ARI).