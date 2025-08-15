Campus della Protezione Civile, on line la graduatoria degli ammessi

  • Redazione
  • Agosto 16, 2025
  • Comunicazioni dal Comune
    • È stata pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente (https://shorturl.at/pHcJU) la graduatoria dei ragazzi e delle ragazze, dai 10 ai 16 anni, che parteciperanno a “Protezione Civile in campus”, l’iniziativa del Comune di Spoleto realizzata con fondi del Dipartimento 5 (Benessere e Innovazione Sociale, Formazione Generale e Sportiva per la Valorizzazione della Persona) in collaborazione con l’ufficio di Protezione Civile dell’Ente.

    Il campus, che si svolgerà nella sede della Protezione civile in via dei Tessili, 15 dal 25 al 29 agosto 2025, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, ha come obiettivo quello di rendere i partecipanti consapevoli del ruolo attivo che possono avere nella tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività. Le attività, infatti, mireranno a stimolare la sensibilità rispetto al concetto di cittadinanza attiva, a favorire la conoscenza delle attività della Protezione Civile e a sviluppare una cultura della prevenzione dei rischi con attività formative con i Volontari del sistema comunale di Protezione civile, una gita a Scheggino con rafting e parco avventura e attività di animazione.

    Le attività sono svolte in collaborazione con le seguenti organizzazioni di volontariato di protezione civile: Gruppo Comunale volontariato di protezione civile Comune di Spoleto, Soccorso dell’Ordine di San Giovanni Italia (SOGIT), Croce Rossa, Associazione Volontari Carabinieri in Congedo (AVCC), Croce Verde, Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM), Unione Nazionale Arma Carabinieri (UNAC) e Associazione Radioamatori Italiani (ARI).

    Commentiultimi pubblicati

    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....
    Benito Ammetto 2025-06-13 16:38:57
    Buongiorno sono Ammetto Benito la informo che il giorno giovedì 19 giugno alle ore 17 presso il palazzo Mauri terrò.....
    Aurelio Fabiani 2025-05-09 16:47:42
    Immagino quindi Sergio, che tu vorresti come il 14 dicembre 2023. A proposito, come è che hai votato? Ricordaci anche.....
    Aurelio Fabiani 2025-04-29 11:29:59
    Ambeh e che li ha incontrati a fare i Comitati se non ha descritto il percorso e i tempi di.....
    OCCHIOOO 2025-04-17 13:59:25
    Alcuni reparti di eccellenza… Credo sia riduttivo! Esiste a una petizione di 10.055 cittadini che vuole ripristinati tutti quelli prima.....