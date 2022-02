Campionato Primavera2, Perugia-Crotone 3-0

Importante successo casalingo per la Primavera biancorossa che rifila tre reti al Crotone e conquista altrettanti punti vitali per la rincorsa ai playoff.

Prestazione convincente del Perugia che recupera la quasi totalità del gruppo dopo lo stop per sosta natalizia mista a emergenza covid che ha tenuto troppo lontano dal campo alcuni elementi potendo così imporre i propri ritmi. Parte forte il Perugia che trova in un paio di occasioni le imbucate giuste per presentarsi davanti a Lucano ma la bandierina dell’assistente e i legni tengono il punteggio sullo 0-0.

Il Perugia tiene il pallino del gioco ma spreca troppo: a sbloccarla è Lo Giudice quasi alla mezz’ora che solo davanti al portiere non fallisce.

Nella ripresa Crotone che tenta la reazione ma la formazione di Formisano chiude ogni spazio. Al 27′ st è Seghetti a realizzare il tap-in del raddoppio. A chiudere la gara ci pensa il neo entrato Citarella che pesca il jolly con un tiro dalla destra e una parabola che beffa Lucano.

Vince e convince un ottimo Perugia che domina il gioco e torna a correre verso la parte alta della classifica. Biancorossi a 22 punti (hanno già riposato) mentre il Crotone resta a 11.

Prossimo appuntamento sabato 19 febbraio in trasferta a Benevento (24 punti).