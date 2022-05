Campionato MTB Enduro Maremmano, il 2010 Gravity Team ancora sul podio

Ottimo 2° posto di categoria M5 conquistato da Emiliano Crasti

Vallette, Pedro, Fast & Furios, Gagliardo, Carbonaie. Non sono titoli di films ma i nomi delle prove speciali (PS) lungo le quali si sono confrontati oltre 180 bikers impegnati nella 2′ prova del campionato MTB Enduro Maremmano “Maremma Whells On Fire”, ospitato nel week end del 7 e 8 maggio nella macchia di Tirli e delle Bandite di Scarlino (Castiglione della Pescaia).

25 Km totali per un dislivello di 930 metri, prove speciali ben curate con tratti tecnici intervallati da linee scorrevoli e veloci curve in appoggio, whip contest e arrivo fin dentro al paese con la spettacolare formula “PS URBAN”, in un continuo destra sinistra tra i muri delle case e vicoli, sostenuti dal caloroso tifo del numeroso pubblico accorso; questo l’anfiteatro che ha accolto le sfide della coloratissima carovana degli appassionati delle disciplina Enduro MTB.

Ottima la prestazione del 2010 Gravity Team con il 2′ gradino del podio di categoria M5 conquistato da Emiliano “Pisolo” Crasti. Al 6′ posto di categoria M1 si piazza Gianmarco “Endshot” Talotti; 6′ di categoria M2 Botondi Enrico, 7′ di categoria ELMT Pagliacci Alessandro.