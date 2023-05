Campionato Italiano Velocità, Cristian Lolli subito a podio al Misano World Circuit

Il diciassettenne spoletino in pista con la Beon preparata dal Cecchini Racing Team nella classe Moto3

Scatta dal circuito intitolato a Marco Simpncelli la stagione del Campionato Italiano Velocità. Per il secondo anno consecutivo Cristian Lolli scende in pista con la Beon preparata dal Cecchini Racing Team nella classe Moto3.

Il diciassettenne spoletino, dopo un inverno di allenamenti in palestra e in moto, torna in circuito con grande determinazione pronto a far bene e a migliorare l’ottimo risultato del 2022 che lo ha visto quinto assoluto nella generale.

Venerdi Cristian effettua il primo turno di qualifiche chiudendo con il sesto crono (1’44.004) mentre sabato mattina si migliora e con il tempo di 1’43.48 si aggiudica la quinta posizione in griglia di partenza, valevole sia per gara 1 del sabato che per gara 2 della domenica.



GARA 1

Sabato il circuito intitolato a Marco Simoncelli si sveglia sotto un cielo decisamente nuvoloso e in effetti la pioggia inizia a cadere nel primissimo pomeriggio causando un importante ritardo sul programma tanto che la gara della moto 3 parte con procedura di quick start e con giri accorciati a 12. Cristian si dimostra competitivo da subito, lotta con gli avversari e si prende la quarta posizione. La caduta di un avversario sul finale lo colloca potenzialmente sul podio ma la lotta per il terzo posto è agguerrita. Lolli ha la meglio e inaugura il campionato con un bellissimo trofeo.

GARA 2

Domenica il circuito si risveglia con un meteo decisamente più clemente. La gara 2 della Moto3 scatta alle 15:35 e Cristian, dalla quinta piazza, guadagna subito posizioni approfittando dell’errore di un rivale. Pochi km dopo però incappa in una caduta. Al quinto giro infatti, mentre lottava per per la terza posizione, scivola e mette fine alla sua gara. Rientra ai box dolorante, con qualche escoriazione alla mano e al fianco.



Ora testa bassa e concentrazione massima per tornare in piena forma in vista del Round2 del Campionato Italiano Velocità. In classifica generale Cristian Lolli #29 è 5° con punti 16 punti. Per rivedere il primo round del CIV basterà sintonizzarsi su SkySport MotoGP martedì a partire dalle 20:15.

Il prossimo Round si terrà invece presso il circuito internazionale del Mugello il 13 e 14 maggio. Le gare saranno in diretta streaming su FedermotoTV, gratuite attivando il “pacchetto tesserato FMI”.