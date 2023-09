Campionati italiani juniores di bocce: successo a Pesaro per la Bocciofila Città di Spoleto

Alessandro e Federico Alimenti si sono confermati Campioni Italiani a coppia. Soddisfazioni anche per Franceschini e Simeoni

Ancora risultati importanti per l’associazione sportiva dilettantistica Bocciofila Città di Spoleto che dall’8 al 10 settembre è stata impegnata al Bocciodromo Comunale di Pesaro nei Campionati Italiani juniores di bocce.

A Pesaro sono arrivate circa 800 persone tra accompagnatori, tifosi e giocatori, che in totale erano 164 provenienti da tutta Italia.

Successo per Alessandro e Federico Alimenti, che si sono confermati Campioni Italiani juniores a coppia per la terza volta nella loro carriera. Un risultato che si è aggiunto al titolo di Campione Italia nel tiro di precisione conquistato da Federico sempre nel corso della tre giorni.

Sempre per l’ASD Bocciofila Città di Spoleto Gilda Franceschini ha ottenuto il 2° nel tiro di precisione e il 3° nell’individuale femminile, mentre Matteo Simeoni ha conquistato la medaglia di bronzo nell’individuale maschile U15.

Federico Alimenti e Gilda Franceschini saranno impegnati dal 18 al 23 settembre in Algeria per i Campionati del Mondo juniores.

“Non posso che congratularmi anche questa volta per gli eccellenti risultati conquistati in una competizione nazionale – sono state le parole del vicesindaco Stefano Lisci – Il movimento boccistico spoletino continua a far registrare ottimi risultati, segno di un impegno e di una professionalità il cui merito, insieme al talento dei ragazzi e delle ragazze che ogni volta ci inorgogliscono con i loro successi, va sicuramente riconosciuto all’ASD Bocciofila Città di Spoleto”.