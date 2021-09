Campionati italiani di ciclismo su pista, ancora un bronzo per Rebecca Bacchettini

Altra prestigiosa medaglia per la giovane atleta spoletina

(DMN) Dalmine BG – La giovane ciclista spoletina Rebecca Bacchettini continua a far abbinare il suo nome a risultati prestigiosi. La Junior, in forza alla U.C. Foligno ha infatti chiuso al terzo posto il Campionato Italiano di categoria del Keirin, disputatosi in una manche secca.

Dopo le fatiche mondiali un buon rientro alle gare per Rebecca, giunta sul podio alle spalle di Sara Fiorin (Cicli Fiorin) e Gaia Bolognesi (Ciclismo Insieme).

Domani Rebecca è attesa alla prova della Velocità Individuale.

Immagine dalla pagina Facebook ufficiale della Unione Ciclistica Foligno.