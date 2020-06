Mercoledì 17 e Giovedi 18 giugno i ragazzi delle quinte elementari e delle terze medie di Campello sul Clitunno si salutano – il messaggio dell’assessore Grullini



(DMN) Campello sul Clitunno – “CampHello Scuola!” é l’iniziativa ideata dall’amministrazione comunale di Campello sul Clitunno per chiudere ufficialmente l’anno scolastico 2019/ 2020 e per augurare un sereno futuro ai ragazzi in fase di transizione del livello scolastico e per regalare agli stessi un ricordo felice di questa fase delicata.

In due giorni, Mercoledì 17 e Giovedì 18 giugno, i ragazzi delle quinte elementari e delle terze medie della città si ritroveranno al Campo Sportivo di Campello (in caso di Maltempo alla cupola Geodetica) insieme ai propri insegnanti , al personale ATA ed agli amministratori locali.

Gli incontri saranno allietati da pensieri, poesie e musica e il tutto si svolgerà attuando le vigenti norme di sicurezza.

Il programma definitivo verrà reso noto nei prossimi giorni.

Questo il messaggio di fine anno scolastico di Fabiana Grullini, Assessore all’ istruzione e alla Scuola del Comune di Campello sul Clitunno:

Ciao Bambini, Ciao Genitori, Ciao Maestre e Maestri, Ciao Professori e Professoresse. Ciao Collaboratori Scolastici.

Ciao da Campello sul Clitunno al personale del Primo Circolo Spoleto e all’ Istituto Comprensivo Spoleto 1.

Volevo dedicarvi un piccolo pensiero in questo ultimo giorno di scuola. Ma parto a scriverlo ora e, sebbene l’ intento sia di essere breve, se un pochino mi conoscete, sapete che sforerò. Ripeterò le cose e non sarò perfetta.

Cari Studenti. Non ci abbiamo neanche fatto caso (quasi) ma questo 9 giugno è l’ ultimo giorno di scuola che normalmente vi avrebbe visti uscire di corsa da scuola per correre in mezzo ai giardinetti, fare a gavettoni e divertirvi.

E io vi avrei anche guardati buttarvi nella fontana e con la mia puntuale paura vi avrei detto: “Fermi! NON FATEVI MALE”!!!

Anche se alla vostra età anche io l’ho fatto.

Io mi buttavo nella fontana e la fuori a gridare “ATTENTAAA” c’era qualche altro noiosissimo adulto.

Questo anno scolastico è andato avanti in maniera strana, insolita e nuova.

Non voglio usare aggettivi negativi ma riflettere insieme a voi.

Credo che, volendo raccogliere qualcosa di buono, per le nuove generazioni sia arrivato un importante insegnamento: La riscoperta della scuola come luogo di quella socialità reale e vicina che forse, prima del Covid, avevamo iniziato a dare tutti troppo per scontata.

Forse abbiamo ricominciato ad apprezzare la bellezza di avere vicino quel compagno di classe che ci suggeriva, ci aiutava, ci faceva sorridere, ci faceva incazzare, ci faceva i dispetti. In buona sostanza faceva volare le ore.

Quel compagno di classe che magari non abbracciavamo mai e che ora invece ci manca e che cavolo vorremmo tanto stringere. La bellezza di una risata che esplode che mai potrà essere sostituita da un’Emoji carina!

La didattica, lo devo dire, ha resistito e in qualche maniera è andata avanti ma è servito tutto lo sforzo creativo dei Docenti che si sono buttati anima e corpo in questa nuova modalità educativa superando anche lo scetticismo, Ci hanno portato nelle loro case, hanno tirato fuori i loro oggetti, hanno chiuso e aperto i microfoni 8000 volte. Parallelamente è servito l’impegno dei Genitori che hanno sostenuto il colpo e i ritmi nuovi.

Ma soprattutto l’applauso vero va a Bambini e Ragazzi che tra alti e bassi hanno saputo resistere per arrivare a questo momento impegnandosi ad acquisire le nuove conoscenze senza i benefit che avrebbe dato lo stare nella classe vera.

Non è facile. Non è facile perchè soprattutto per voi, tutti under 15, la scuola NON può essere esclusivamente un contenitore di mere nozioni. La scuola è fatta di interazioni, di relazione, di momenti paradidattici fondamentali tanto quanto quello che è scritto nei libri.

DI EMOZIONI.

In attesa che arrivi il nuovo Anno Scolastico mi preme informarvi che come Amministrazione Comunale vogliamo abbracciarvi TUTTI perchè siete stati Grandiosi e meritate tutti che il nuovo inizio, ancora tanto nebbioso, vi riporti le Emozioni della Scuola.



Questi ragazzi si avvicinano a un particolare momento di transizione e si approcciano ad un nuovo anno scolastico in nuove scuole con tutti i punti interrogativi del caso.

E così vogliamo riportargli un momento che spetta loro.

Un momento per guardare negli occhi quelli che fino a qualche mese fa erano i loro compagni di classe.

Quelli con cui hanno condiviso gioie, delusioni, paure e anche risate tra un’interrogazione e un compito in classe.

Non voglio annoiarvi oltre. Voglio solo lasciarvi con una frase semplice di una grande “piccola matita nelle mani di Dio”. Spero riesca a donarvi quello di cui abbiamo più bisogno: Fiducia, Speranza e Fame di Futuro.



Con fiducia. Un abbraccio.

Fabiana.

Assessore all’ istruzione e alla Scuola del Comune di Campello sul Clitunno