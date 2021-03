Campello sul Clitunno, visite specialistiche gratuite grazie al fondo Campello Fonte solidale

Ecco chi ne può beneficiare e come presentare la domanda



Nel mese di Dicembre 2020 il Consiglio direttivo dell’ A.T.S. Campello Fonte Solidale (composta dalla Caritas Diocesana Spoleto Norcia, dal Comune di Campello sul Clitunno, dalla Fondazione Giulio Loreti Onlus, dalla Parrocchia di Santa Maria in Campello e dalla Meccanotecnica Umbra) ha delineato un nuovo progetto di Solidarietà Locale a sostegno dei cittadini del Comune di Campello sul Clitunno

A tal fine l’ATS sopra indicata ha istituito un fondo per coprire i costi, nei limiti della capienza dello stesso fondo, delle prestazioni specialistiche offerte dai medici operanti nella sede del centro polispecialistico Giulio Loreti.

Sarà pertanto possibile garantire gratuitamente visite cardiologiche, Angiologiche, Urologiche, Dermatologiche, Neurologiche, Ginecologiche, Ortopediche, Otorinolaringoiatriche, Reumatologiche, Diagnostiche Ecografiche, Senologiche, Oculistiche fino ad esaurimento del fondo.

Chi può fare domanda- le persone che risiedono nel comune di Campello sul Clitunno da almeno un anno (al momento di presentazione della domanda) e appartengono a nuclei familiari il cui reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), determinato ai sensi dei D.lgs. 109/1998 e 130/2000, sia uguale o inferiore a € 12.000;

posseggono una giacenza bancaria al 30/11/2020 inferiore a 8000€.

Valore dell’incentivo Si ha diritto ad una prestazione medica specialistica gratuita.

Modalità di presentazione delle istanze- le domande dovranno essere consegnate entro le ore 12.00 di lunedi 22 marzo 2021 al Comune di Campello sul Clitunno – Ufficio Protocollo (da lunedì a venerdì: dalle ore 9.00 alle 14.00 previo appuntamento) o trasmesse allo stesso via mail all’indirizzo: protocollo@comune.campello.pg.it.

Al termine dell’istruttoria il Servizio Sociale procederà alla stesura della graduatoria che verrà trasmessa alla Segreteria della Fondazione G. Loreti per la presa in carico delle richieste di prestazione specialistica.

Sarà cura della Fondazione contattare i cittadini per comunicare gli orari degli appuntamenti

INFORMAZIONI, AVVISO E MODULISTICA disponibili qui

