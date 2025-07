Campello sul Clitunno rende omaggio a Domenico Gasparri

(DMN) Campello sul Clitunno – emozionante serata, ieri, in piazza Giulio Loreti a Pissignano , in memoria di Domenico Gasparri: studioso di storia locale, storico negoziante nella frazione campellina e fervente animatore della vita sociale e culturale, deceduto il 1 gennaio scorso all’età di 87 anni.

Quella stessa piazza, teatro di tanti momenti memorabili, ideati o realizzati con il contributo attivo di Domenico Gasparri – come il mercatino dell’antiquariato, la Befana di Pissignano o il carnevale, solo per citarne alcuni – si è riempita per rendere omaggio all’amico di tutti, al punto di riferimento di un’ intera comunità.

Nel corso della “Cena in Piazza”, organizzata dall’Associazione Amici di Pissignano e resa possibile grazie al contributo delle attività commerciali del paese – Alimentari Baronci e il Bar La liacciola Fattoria Ascanio Cruciani – l’Amministrazione comunale ha consegnato alla famiglia Gasparri una targa in memoria di Domenico.

In rappresentanza del Comune di Campello sul Clitunno erano presenti, oltre al sindaco Simonetta Scarabottini, il vicesindaco Sergio Guerrini , l’assessore Stefano Bravi ed il consigliere comunale con deleghe Giacomo Marcucci.

L’intervento conclusivo è stato affidato all’amico di sempre, l’Avv. Domenico Benedetti Valentini, già Senatore della Repubblica, che ha commosso i presenti con un discorso carico di ricordi, stima e amicizia profonda.

“Grazie Domenico : che il tuo ricordo diventi mito”