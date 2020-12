Campello Sul Clitunno, l’assessore Fabiana Grullini tra i selezionati per la scuola di formazione ForsAM dell’Anci

L’assessore ha le deleghe per la Cultura, Servizi Sociali, Sviluppo Economico e Ambiente del Comune guidato dal sindaco Maurizio Calisti

Il ForsAM, corso di Formazione Specialistica in Amministrazione Municipale, è la principale attività didattica della Scuola Pubblica Anci per giovani amministratori e si contraddistingue per un approccio metodologico che affianca lezioni frontali con strumenti interattivi come i casi didattici, project work basati su casi reali ed il role playing, finalizzato a favorire l’apprendimento dei contenuti in una logica applicativa ed in costante riferimento ai casi concreti.

Al corso di Formazione Specialistica in Amministrazione Municipale, giunto ormai alla IX edizione, dopo aver superato le prove selettive, è stata ammessa anche Fabiana Grullini Assessore alla Cultura, Servizi Sociali, Sviluppo Economico, Ambiente del comune di Campello Sul Clitunno

Il corso ha una durata di 300 ore, che si svolgeranno lungo un periodo che inizierà il 22 gennaio 2021 per concludersi indicativamente intorno a Giugno.

Il percorso formativo, che sarà affrontato con logica interdisciplinare, si articolerà nelle seguenti aree tematiche: diritto amministrativo e degli enti locali, welfare, gestione e valorizzazione delle risorse, finanza locale, servizi pubblici locali, strumenti e fonti di finanziamento e innovazione nelle città. I moduli didattici sono tenuti da docenti universitari, esperti delle materie ed esperti dell’Anci.

Al corso ForsAM, ad accesso gratuito, previa valutazione titoli e prove di selezione, hanno accesso solo trenta amministratori under 36, provenienti da tutta Italia.

Quest’anno, sono state oltre un centinaio le domande pervenute all’ANCI.

Tra gli ammessi Umbri compare anche l’assessore del comune di Gubbio, Valerio Piergentili.