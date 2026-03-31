Campello sul Clitunno: la Fiera dell’Antiquariato di aprile posticipa al 12 aprile per garantire massima sicurezza e ordine pubblico

  • Redazione
  • Marzo 31, 2026
  • Campello sul Clitunno
  • Letto 89

    • In occasione delle imminenti festività, l’Amministrazione Comunale comunica la variazione di calendario per l’edizione di aprile della “Fiera del Piccolo Antiquariato, del Rigattiere e del Collezionismo d’Arte”.

    Inizialmente prevista per domenica 5 aprile, l’edizione mensile è stata ufficialmente posticipata di una settimana per evitare la concomitanza con la Santa Pasqua. La nuova data da segnare in calendario è dunque domenica 12 aprile 2026.

     

    Le ragioni della scelta: Sicurezza e Ordine Pubblico

    La decisione è stata assunta direttamente dall’Amministrazione Comunale come atto di responsabilità verso la cittadinanza e i visitatori. La concomitanza tra la Santa Pasqua — che richiama storicamente un massiccio afflusso turistico — e la Fiera avrebbe determinato un sovraffollamento critico lungo l’arteria principale del paese.

    “La tutela dell’ordine pubblico e la prevenzione dei rischi sono priorità assolute,” fa sapere l’Assessor Stefano Bravi. “Gestire contemporaneamente due eventi di tale portata richiederebbe un impiego di Carabinieri, Vigili e volontari superiore alle disponibilità previste dal piano di sicurezza. Pur consapevoli dei possibili disagi, la sicurezza di espositori e visitatori viene prima di ogni altra valutazione.”

    Cosa aspettarsi

    Nonostante il cambio di data, il format della manifestazione resta invariato. I visitatori potranno ritrovare l’atmosfera unica della fiera tra:

    • Oggetti d’epoca e antiquariato
    • Collezionismo e curiosità del passato
    • Artigianato selezionato

    Una mobilitazione collettiva

    Per ridurre al minimo i malumori e informare tempestivamente il pubblico, il Comune ha già attivato annunci in filodiffusione e una campagna informativa su più canali. L’Ente esorta inoltre gli stessi espositori a collaborare attivamente, diffondendo la notizia del cambio data sui propri canali social per coinvolgere il maggior numero di appassionati in vista del 12 aprile.

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    Un esempio che resta: Norcia rende omaggio a Flavio Falzetti

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    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
    Bisognerebbe anche far capire ai funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune che, oltre le piante catastali, non esiste altra documentazione per.....
    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!