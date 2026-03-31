Campello sul Clitunno: la Fiera dell’Antiquariato di aprile posticipa al 12 aprile per garantire massima sicurezza e ordine pubblico

In occasione delle imminenti festività, l’Amministrazione Comunale comunica la variazione di calendario per l’edizione di aprile della “Fiera del Piccolo Antiquariato, del Rigattiere e del Collezionismo d’Arte”.

Inizialmente prevista per domenica 5 aprile, l’edizione mensile è stata ufficialmente posticipata di una settimana per evitare la concomitanza con la Santa Pasqua. La nuova data da segnare in calendario è dunque domenica 12 aprile 2026.

Le ragioni della scelta: Sicurezza e Ordine Pubblico

La decisione è stata assunta direttamente dall’Amministrazione Comunale come atto di responsabilità verso la cittadinanza e i visitatori. La concomitanza tra la Santa Pasqua — che richiama storicamente un massiccio afflusso turistico — e la Fiera avrebbe determinato un sovraffollamento critico lungo l’arteria principale del paese.

“La tutela dell’ordine pubblico e la prevenzione dei rischi sono priorità assolute,” fa sapere l’Assessor Stefano Bravi. “Gestire contemporaneamente due eventi di tale portata richiederebbe un impiego di Carabinieri, Vigili e volontari superiore alle disponibilità previste dal piano di sicurezza. Pur consapevoli dei possibili disagi, la sicurezza di espositori e visitatori viene prima di ogni altra valutazione.”

Cosa aspettarsi

Nonostante il cambio di data, il format della manifestazione resta invariato. I visitatori potranno ritrovare l’atmosfera unica della fiera tra:

Oggetti d’epoca e antiquariato

Collezionismo e curiosità del passato

Artigianato selezionato

Una mobilitazione collettiva

Per ridurre al minimo i malumori e informare tempestivamente il pubblico, il Comune ha già attivato annunci in filodiffusione e una campagna informativa su più canali. L’Ente esorta inoltre gli stessi espositori a collaborare attivamente, diffondendo la notizia del cambio data sui propri canali social per coinvolgere il maggior numero di appassionati in vista del 12 aprile.