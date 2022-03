Campello sul Clitunno, giovane denunciato per utilizzo indebito e falsificazione di carta di credito

L’intervento dei Carabinieri

Nei giorni scorsi la Stazione Carabinieri di Campello sul Clitunno – si legge in una nota stampa del Comando Provinciale – ha deferito in stato di libertà una persona, classe 2002, presunto autore del reato di indebito utilizzo e falsificazione di carta di credito.

Specificatamente, l’uomo avrebbe asportato fraudolentemente una somma di denaro dalla carta di credito intestata ad un suo coetaneo.

Tale condotta è stata rilevata illecita, a seguito di indagini e accertamenti, volti a comprendere le dinamiche dietro l’illecita asportazione di una somma di denaro pari a circa 140 €, fatta confluire sul conto corrente intestato al presunto autore del reato che era stato aperto pochi giorni prima.

Le indagini in materia economica, – prosegue la nota – soprattutto durante la fase della pandemia, hanno avuto un incremento del livello di attenzione da parte dell’Arma dei Carabinieri che, più in generale, ha inteso esplorare con attenzione il contrasto ai reati cd. “cyber crimes” per consentire una pronta risposta al cittadino, in un momento così delicato per la società.

Gli strumenti illeciti utilizzati sono assolutamente vari e articolati secondo diverse metodologie di condotta.

Ciò posto nel fornire un contributo di supporto al cittadino, che si trova ad operare effettuando acquisti tramite internet, si evidenzia la necessità di svolgere i pagamenti con la giusta attenzione, evitando ripetizioni di codici e provvedendo con immediatezza a denunciare eventuali fattispecie riconducibili a possibili reati.

Le persone sottoposte ad indagini preliminari – conclude la nota – si presumono innocenti.