Campello sul Clitunno, a FestilvalArt personale di Otello Natalini

Otello Natalini, un artista composito, che ama dipingere e ricercare nuove e antiche tecniche.

È un pittore esperto, utilizza la cera d’api in cui scioglie i pigmenti del colore per dipingere i suoi quadri con l’encausto appunto, tecnica antica e di pregio, un modo per rendere sempre più interessante il viaggio nel colore con l’uso di quanto offre madre natura.

Ottimo ricercatore di tecniche particolari, un curioso, sempre pronto ad esperimentare nuove vie artistiche.

Pluripremiato in molteplici estemporanee, presente in tante collettive, selezionato da Sgarbi fra gli artisti che parteciperanno alle sue numerose iniziative, da oggi a Campello, presso la Sala Maria Elena @IlCaminetto, presenta la sua personale che terminerà il 15 luglio. L’evento è incastonato nella rassegna FestivalArt targata Carapace MAC ART che vedrà protagonisti numerosi artisti italiani.

