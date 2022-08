Camion in avaria sulla Flaminia, interviene la Polizia

Gli agenti in sinergia con il personale dell’ANAS, hanno consentito di effettuare tutte le operazioni di soccorso

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Spoleto sono intervenuti sul tratto di strada della Strada Statale 3 Flaminia, presso il km 112+400, a causa della presenza di un camion in avaria per un danno meccanico.

Giunti sul posto, gli operatori della Squadra Volante – dopo i primi rilievi – hanno messo in sicurezza il traffico veicolare, che in quel momento era molto intenso e, in sinergia con il personale dell’ANAS, hanno consentito di effettuare tutte le operazioni di soccorso.

Al termine delle attività, il mezzo pesante ha ripreso regolarmente la marcia senza particolari ripercussioni sul traffico veicolare.