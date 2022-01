Camilla Laureti nuova Europarlamamentare

Le congratulazioni del Partito Democratico di Spoleto. Stefano Lisci: “Il rinnovamento del PD sta dando i suoi frutti”

L’Italia si è inchinata a David Sassoli, il Presidente del Parlamento europeo prematuramente scomparso tra il cordoglio e il dolore unanimi. Celebrando i funerali di Stato a Roma si è riconosciuto a Sassoli il ruolo istituzionale, ma anche il grande contributo che ha dato al Paese e all’Europa nel percorso dell’unità, della pace, dell’uguaglianza, della democrazia.

“Non è quindi il momento di festeggiare – dichiara Stefano Lisci nella veste di segretario del Pd di Spoleto – ma è sicuramente quello di congratularci con Camilla Laureti, segretaria provinciale del nostro partito per il suo ingresso nel Parlamento europeo. Per la prima volta una donna e capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Spoleto assurge ad un ruolo di primo piano che siamo sicuri saprà onorare conoscendone il valore e la dedizione che da sempre mette al servizio delle istituzioni. Posso dire, senza tema di smentita – prosegue Lisci – che la nuova dirigenza del partito spoletino sta man mano raccogliendo i frutti di un duro lavoro che ci ha portato, all’insegna del rinnovamento, a riprendere in mano le redini della città a sostegno del Sindaco Andrea Sisti e con l’onore e la responsabilità di essere il partito di maggioranza relativa in Consiglio comunale. Il Pd spoletino oggi è più forte e rappresentativo anche grazie alla presenza di Giorgio Dionisi in seno alla segreteria regionale a testimonianza del riconoscimento delle buone azioni che stiamo mettendo in atto. Auguro a Camilla un buon lavoro che sarà strategico per Spoleto e per l’Umbria. Una regione che vive una crisi drammatica sotto il profilo sanitario, economico e sociale. Il Pd di Spoleto – conclude Lisci – è a disposizione del partito e della comunità per contribuire a invertire la rotta, riprendere in mano il governo della regione e tornare ad essere punto di riferimento nazionale”.

Così una nota stampa del Partito Democratico di Spoleto