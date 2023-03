Camilla Laureti: “La Giunta Tesei non ha imparato nulla dalla pandemia”

Le parole dell’eurodeputata del Pd, oggi in piazza a Spoleto per il presidio a sostegno dell’ospedale cittadino

“La pandemia non ha insegnato nulla alla Giunta regionale. Cittadine e cittadini di Spoleto rischiano infatti di veder intaccato il servizio di assistenza di emergenza-urgenza del San Matteo degli Infermi perché, ancora, non si sono realizzate le promesse della presidente Tesei di rafforzare servizi come la cardiologia e la pediatria, che non posso che avere una copertura H24; di potenziare il Ps e di ripristinare i servizi pre-Covid”.

Così l’eurodeputata del Pd, Camilla Laureti, oggi in piazza a Spoleto per il presidio a sostegno dell’ospedale cittadino.

“Parliamo di un territorio – spiega– di oltre 60 mila abitanti che non può essere abbandonato al suo destino sul piano dell’assistenza sanitaria. Purtroppo non stupisce questo atteggiamento della giunta regionale che rispecchia – prosegue– le politiche della destra al governo: uno smantellamento del SSN che, invece, anche alla luce di quanto vissuto con la pandemia e come indica la Costituzione, richiederebbe il massimo dell’investimento, soprattutto nel personale sanitario. La storia insegna ma purtroppo – conclude– non ha scolari, come siamo costretti a verificare anche oggi per colpa della destra”.