Cambio al vertice della Polizia Locale: arriva la Comandante Alessandra Pirro

Prende il posto di Massimo Coccetta, dirigente storico del Comune di Spoleto andato in pensione il 31 luglio

Cambio al vertice della Polizia Locale di Spoleto. Dopo 35 anni di lavoro nella Pubblica Amministrazione, il Comandante Massimo Coccetta è andato in pensione. Da oggi, martedì 1 agosto, la guida del Dipartimento Vigilanza e Sicurezza della Città e del Territorio è affidato alla Comandante Alessandra Pirro.

Massimo Coccetta, arrivato al Comune di Spoleto nel 1990 dopo due anni trascorsi al Comune di Perugia, ha ricoperto il ruolo di dirigente dei Lavori Pubblici dal 1995 al 2016, seguendo, nell’arco di 21 anni, la ricostruzione post sisma 1997 e, parallelamente, la realizzazione del progetto della Mobilità Alternativa, i cui lavori, iniziati nel 2000, sono terminati nel 2014 con l’apertura del parcheggio Posterna e del percorso di collegamento con piazza Campello. Dal 2016 al 2023 Massimo Coccetta ha invece svolto l’incarico di Comandante della Polizia Locale. In totale in 28 dei 35 anni di servizio reso alla Pubblica Amministrazione, Coccetta ha ricoperto il ruolo di dirigente, 21 ai Lavori Pubblici e 7 alla Polizia Locale.



Questa mattina, a nome dell’intera amministrazione comunale, il vicesindaco Stefano Lisci ha voluto rendere omaggio al suo percorso professionale:”Nell’arco della carriera lavorativa hai dimostrato impegno, professionalità e capacità di gestione, riuscendo a svolgere con competenza ruoli diversi, lavorando al meglio anche in questi ultimi anni alla guida della Polizia Locale. C’è poi l’aspetto umano, la caratura morale della persona, che ti ha reso punto di riferimento affidabile e disponibile non solo per gli amministratori che nel tempo si sono alternati, ma anche e soprattutto per i colleghi all’interno dell’Ente. Ti ringraziamo per quanto sei stato in grado di fare per la comunità spoletina”.

Il vicesindaco Lisci ha poi dato il benvenuto alla Comandante Alessandra Pirro:”Siamo felici di dare il benvenuto alla nuova dirigente, convinti che saprà portare avanti quanto di buono fatto fin qui in termini di attività di prevenzione e controllo del territorio, riuscendo allo stesso tempo ad essere un valore aggiunto per la nostra Polizia Locale grazie al bagaglio di conoscenza derivante dalle sue precedenti esperienze lavorative”.

Laureata in Giurisprudenza, dopo aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato Alessandra Pirro ha lavorato, prima, nella Polizia Locale del Comune di Terni, per poi assumere l’incarico di dirigente del settore “Polizia Locale e Mobilità” del Comune di Orvieto. Negli ultimi tre anni ha anche ricoperto il ruolo di dirigente ad interim del settore “Promozione e Istruzione”. Dal 1 agosto 2023 è la Comandante della Polizia Locale del Comune di Spoleto.