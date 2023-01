Cambio al vertice A.Se., Fratelli d’Italia ringrazia l’Ing. Battaglini

Nei giorni scorsi al suo posto è stato nominato amministratore unico Roberto Paolucci

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Apprendiamo la notizia che l’Ing. Luigi Battaglini non è più Amministratore unico di A.SE. Spoleto S.r.l.

Il primo cittadino, presidente del Comitato di Controllo Analogo e dell’Assemblea dei Soci, martedì 10 gennaio ha rimosso quest’ultimo dal ruolo procedendo alla nomina del nuovo A.D.

Il circolo di Fratelli d’Italia Spoleto ringrazia l’Ing. Luigi Battaglini per l’importante lavoro svolto negli anni.

Finalmente le passività dell’azienda nel corso dell’anno 2021 sono state sanate in via definitiva.

All’ingegnere riconosciamo il merito di aver dato alla municipalizzata un nuovo impulso definendone una mission chiara, efficace ed efficiente, capace di portare dei risultati concreti e misurabili nonostante le attrezzature in dotazione ormai obsolete e le insufficienti ed esigue risorse messe a disposizione dall’Ente.

L’acquisizione in gara MePa dei servizi di manutenzione del verde del Comune di Montefalco e la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Castel Ritaldi sono testimonianza della visione strategica aziendale che l’Ingegner Battaglini ha saputo tracciare definendone il ruolo in un contesto territoriale più ampio come quello della valle umbra sud.

Ringraziamo tutti coloro che durante queste ore hanno voluto dare compiuta testimonianza con attestazioni di stima per il lavoro svolto dall’Ing. Luigi Battaglini.

Auspichiamo che, con l’avvento della nuova governance, il primo cittadino comunichi al massimo consesso cittadino le tanto decantate linee strategiche che l’amministrazione Sisti intende assegnare alla municipalizzata, visto che per ora dagli atti ufficiali risulta solo il cambio di denominazione da A.SE. Spoleto S.r.l. ad Agenzia Spoleto Sostenibile.