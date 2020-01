Cambi di casacca in maggioranza, “De Augustinis si dimetta!”

La presa di posizione di Spoleto Popolare e Alleanza Civica

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Sembra che il caos nel nostro Comune non si limiti alle sole scuole!

Grandi cambiamenti in maggioranza!

Consiglieri eletti nelle liste del Sindaco hanno cambiato casacca con il forte disappunto di De Augustinis. L’assessore Angelo Loretoni, fido consigliere del Sindaco, ha rassegnato le proprie dimissioni!

De Augustinis dopo aver fatto dimettere Murro, segretario di Fratelli d’Italia da suo collaboratore ed averlo sostituito con il Sig. Libori, già esponente prima della Margherita e poi del Pd, si ritrova in consiglio rafforzata proprio la compagine di Fratelli d’Italia, compagine che ha tentato inutilmente di indebolire .È chiaro che i malumori non erano terminati come aveva dichiarato il Sindaco in conferenza stampa a dicembre, ma anzi si sono molto acuiti!Questa situazione si protrae da troppo tempo, anzi forse è sempre stata cosi, motivo per cui viviamo da quasi 2 anni nell’immobilismo più totale.Riteniamo che sia giunto il momento per il Sindaco De Augustinis di dimettersi; la nostra Città merita altro!

Spoleto Popolare

Alleanza Civica