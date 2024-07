Calici di Stelle: alla scoperta della Spoleto DOC

Il Trebbiano Spoletino sarà il protagonista indiscusso di Calici di Stelle, l’appuntamento nazionale promosso dall’Associazione Città del Vino e il Movimento Turismo del Vino, che è in programma a Spoleto per il prossimo 10 agosto.

La location d’eccezione sarà il Meeting Point in piazza Campello dove, dalle ore 18 alle 24, sarà possibile partecipare al talk con i produttori, scegliere tra diverse tipologie di degustazioni e di etichette della Spoleto DOC, assistere a performance artistiche e musicali.

Per l’evento, organizzato per il Comune di Spoleto dall’APS Fuori Festival, il Meeting Point aprirà alle ore 18 con gli stand delle cantine, ospitati nel prato che si affaccia sulla Valle Spoletana, allestiti per le degustazioni.

Dopo i saluti istituzionali, in programma alle ore 18.30, prenderà il via, dalle 19 alle 20, il talk condotto dall’enologa e sommelier Francesca Granelli che si confronterà con i produttori delle cantine Le Cimate, Antonelli San Marco e Ninni sui diversi terroir e stili produttivi.

Le degustazioni, disponibili dall’orario di apertura, proseguiranno dalle 20.00 in poi nei banchi delle cantine Le Cimate, Antonelli San Marco e Ninni e nello spazio dell’Enoteca Petrioli, presente con sei etichette di Trebbiano Spoletino delle cantine Colle Uncinano, Tenuta ColFalco, Fratelli Pardi, Perticaia, Scacciadiavoli e Valdangius.

Sette le tipologie di degustazione che i partecipanti potranno scegliere: tre assaggi o, in alternativa, tre calici di Trebbiano della Spoleto DOC, l’acquisto di singole bottiglie o di singoli calici delle cantine presenti.

All’interno dello spazio del Meeting Point sarà allestito anche un Corner food con una serie di assaggi gratuiti a base di tartufo e olio extra vergine di oliva offerti per Calici di Stelle dalle aziende Urbani Tartufi e Monini.

Dalle ore 20 alle 24, ai piedi dell’installazione artistica di Arundo, prenderà il via il live dei Ventotto e, a seguire, i dj set di blackmerendass, cap e clapgen.