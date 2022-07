Calcio giovanile, la Bacigalupo si prepara ad una grande stagione

Definito il nuovo organigramma societario e ufficializzati i nomi degli istruttori della scuola calcio

La Società Sportiva Dilettantistica BACIGALUPO si è riunita, in data 12 luglio 2022, presso la sede sociale di Morgnano, per prendere parte alla consueta assemblea dei soci prevista ad inizio stagione sportiva. Da tale riunione è scaturito il nuovo organigramma societario:

Presidente: Luca SCARDABOZZI;

Vice Presidente: Avv. Rossano PONTI;

Direttore Generale: Fulvio PROTASI;

Segretario: Fabio FUGA PAGLIALUNGA;

Cassiere: Sauro COLLARETTI;

Consiglieri: Alberto SANTONI, Giuseppe CARLINI, Fabio PALAZZINI, Giovanni GRECO, Antonio PINO, Moreno PIERNERA, Cristina AMMENTI, Ermanno PETTOROSSI.

La compagine bianco-rossa, in pari data, ha anche indetto una riunione tecnica per definire, per categoria, i relativi istruttori/collaboratori che prenderanno parte alla prossima attività di base indetta dalla Figc:

Categoria Piccoli Amici (2017/16) e Primi Calci (2015/14) ai Mister Alessandro ROSSI, Fulvio PROTASI, Francesco TOMASSONI e Danilo DELLA SPINA;

Categoria Pulcini (2012/13) la panchina ai Mister Paolo STÒ (tecnico Uefa B) e Alessandro ROSSI.

Categoria Esordienti (2011/10) ai Mister Andrea Antonelli (tecnico Uefa B), Stefano ZUCCHI ed Emiliano POLLANO;

Responsabile area tecnica Paolo STÒ, dirigente responsabile squadre Antonio PINO, supervisor squadre Mister Giuseppe CARLINI, preparatore motorio Grazia Trotta (laureata scienze motorie), preparatore dei portieri Claudio ROSI.

Per quanto riguarda il settore giovanile, la categoria Giovanissimi (2009/08) sarà allenata dai Mister Paolo STÒ, Filippo MATTIOLI e Silvano CERNICCHI.

Da sottolineare il fresco rinnovo dell’affiliazione con l’A.C. Perugia Calcio da parte della società spoletina. Tale rinnovo si è concretizzato nella giornata di ieri (14 luglio 2022), presso la sede di Pian di Massiano, con la presenza del vice presidente dell’A.C. Perugia Calcio Mauro LUCARINI da una parte e dal Presidente Luca SCARDABOZZI, accompagnato dal responsabile dell’area tecnica della BACIGALUPO, ex grifone, Paolo STÒ dall’altra (vds. foto).

La società comunica, inoltre, che nei giorni 18 e 25 luglio 2022 (lunedì) dalle ore 17.30 alle ore 19.30 la Segreteria resterà aperta per qualsiasi informazione ed eventuali iscrizioni.