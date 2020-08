Calcio giovanile, la Bacigalupo riparte ed entra nella grande famiglia dell’A.C. Perugia Football Academy

Scardabozzi: “Motivo di grande orgoglio”. Importante evento il 22 agosto al “Petruccioli” di Morgnano

Altro grande passo in avanti per la S.S.D. Bacigalupo del Presidente Luca Scardabozzo. La società bianco-rossa, con sede sociale a Morgnano di Spoleto, dopo aver riorganizzato il proprio assetto societario ha perfezionato l’affiliazione all’Academy dell’ A.C. Perugia Calcio. Presenti all’ufficializzazione dell’evento, presso la sede di Pian di Massiano, il Direttore Generale dell’A.C. Perugia Calcio, Mauro Lucarini e, in rappresentanza della società spoletina, il presidente Luca Scardabozzi, il Direttore Generale Alberto Santoni ed il Segretario Fabio Fuga Paglialunga.



“Aver stipulato questa affiliazione, con una delle più importanti Academy nazionali – rivela il Presidente Luca Scardabozzi – è sicuramente motivo di grande orgoglio”. Entrare a far parte del “Progetto Football Academy Perugia” sarà sicuramente motivo di crescita per noi dirigenti, per i nostri istruttori e, perché no, per i nostri giovani atleti. Tale progetto oltre a permettere ai nostri tesserati di avere come sponsor tecnico il marchio ufficiale dell’A.C. Perugia “Frankie Garage” darà la possibilità di poter interagire a 360° con le strutture del Renato Curi permettendo ai nostri ragazzi di visitare l’interno dello Stadio, del Museo del Grifo, degli spogliatoi, della sala stampa e per finire assistere in divisa ufficiale alle partite interne del Perugia Calcio. Tra le svariate opportunità sono da menzionare quelle di poter partecipare a camp, tornei, stage formativi presso -la sede dell’A.C. Perugia e, su richiesta, a domicilio presso la nostra sede. La società comunica, inoltre, che in data 22 agosto p.v., alle ore 17:30, presso la “Bombonera”, lo stadio Petrucioli di Morgnano, si svolgerà il “Bacigalupo Day”, evento a cui parteciperanno istruttori ufficiali dell’Accademy Perugia e nel quale verrà presentato il progetto e lo staff della società.