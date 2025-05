Calcio giovanile: Bacigalupo, Clitunno e Ducato Spoleto uniscono le forze

Un vecchio proverbio cita: l’unione fa la forza. Nel proverbio si esalta il gioco di squadra e la capacità di collaborare. Se a fare l’unione ci sono poi società sportive dilettantistiche storiche del comprensorio che hanno sempre avuto a cuore la crescita sportiva e formativa dei ragazzi ed il sociale, questo è ancora più entusiasmante. Parliamo della Ducato Spoleto, Clitunno e della Bacigalupo, realtà sportive radicate nel nostro territorio. La collaborazione condivisa dalle società nasce dall’esigenza di cercare di ampliare la prospettiva calcistica dei nostri ragazzi. Le tre società contano nel settore giovanile e nella scuola calcio (sia maschile che femminile), in totale, circa 700 tesserati che vanno dai primi calci agli allievi, compreso il calcio a 5 maschile e femminile per finire con il calcio integrato. Unendo le forze si potranno mettere a disposizione dei ragazzi del comprensorio più strutture idonee (“Petruccioli” di Morgnano, “Capitini” di San Giacomo, “San Paolo” di Beroide, “A. Franchi” di Montefalco, “Conte Rovero” di Campello sul Clitunno, Pro-Loco di San Venanzo e “Flaminio”, che sarà oggetto di imminente riqualificazione), più istruttori qualificati e di effettuare allenamenti congiunti tra le diverse squadre, cosa che permetterà sicuramente di amalgamare e fidelizzare sempre più i nostri tesserati. L’organizzazione di tale progetto è in moto già da tempo, il lavoro è quotidiano e la perfetta sintonia dei dirigenti, che sono per la maggior parte anche amici, fa ben sperare. In particolare, ogni società rimarrà con la propria identità territoriale nello svolgimento della scuola calcio per poter poi convogliare gli atleti in due settori giovanili, uno Bacigalupo e l’altro Ducato Spoleto, in modo tale da permettere a tutti di giocare in una categoria adeguata al proprio livello di preparazione al fine di continuare una graduale e corretta crescita calcistica con l’obiettivo, al termine del percorso giovanile, di proseguire l’attività sportiva in una delle prime squadre delle società coinvolte. Ulteriori dettagli saranno comunicati a breve.

Comunicato stampa