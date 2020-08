Calcio femminile, Luciano Mancini nuovo allenatore del Perugia

Il vice sarà Vania Peverini

A.C. Perugia comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra femminile per la stagione 2020/2021 a Luciano Mancini. – recita il comunicato del club – Con un’esperienza trentennale alle spalle, maturata anche fuori dai confini italiani con la conduzione della nazionale di calcio del Gambia, Mister Mancini sarà affiancato dal secondo allenatore Vania Peverini, punto di riferimento per le Grifoncelle che ha condotto alla vittoria dello scudetto Juniores nella stagione 18/19. Al Mister Mancini e a tutto lo staff un caloroso augurio per una grande e proficua stagione!