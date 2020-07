Calcio a 5, Simone Rosi riparte da Rivotorto di Assisi

L’esperto calciatore spoletino torna a giocare in Umbria

(DMN) Spoleto – Nuova avventura calcistica per il quasi 36enne Simone Rosi. Il laterale spoletino é il colpo di mercato dell’ Asd Rivo , ambiziosa società di Rivotorto di Assisi, che se ne é aggiudicata le prestazioni sportive per la prossima stagione nel campionato di Serie C2.

Classe 1984, Rosi ha alle spalle una lunga militanza, impreziosita da tanti successi, nelle squadre umbre di calcio a 5, tra cui la Maran Spoleto (vittoria serie B e salvezza in A1), il Nursia calcio a 5 (vittoria play off), il CB Life di Santa Maria degli Angeli (vittoria Coppa Italia), il Foligno calcio a 5 (vittoria Coppa Italia, vittoria C1 e 2 salvezze in B) , il Todi calcio a 5 (vittoria Coppa Italia e campionato C1), il Massa Martana calcio a 5 (vittoria C2, salvezza in C1 e capocannoniere con 29 reti), l’ ASD Gadtch Perugia Calcio a 5 e il Vignanello Futsal Asd, società della Provincia di Viterbo.

In bocca al lupo dalla redazione di Due Mondi News.