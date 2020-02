Calcio a 5 femminile,Blue Fenix-Fratta CF5 1-5

Le ragazze di Casciari volano a +6 sulle seconde a due giornate dal termine del campionato

Importantissima vittoria per le ragazze del Fratta che battono per cinque a uno le Blue Fenix nel big match di giornata. Grazie a questa vittoria si portano a +6 dalle dirette inseguitrici e con due giornate dalla fine mettono una seria ipoteca sulla vittoria del campionato. Grazie ad una prestazione fantastica le ragazze di mister Casciari sin dall’inizio portano la partita dalla loro parte con la rete segnata da Vanessa Pannacci. Da lì le ragazze prendono ulteriore coraggio e tirano fuori una gara maiuscola che le porta a chiudere il primo tempo con il risultato di 4-0. Nel primo parziale dopo Pannacci vanno a segno anche Ilaria Casciarri, Debora Selvaggi ed Elisa Mariani.

Nel secondo tempo le ospiti si abbassano e vengono fuori anche le padrone di casa, ma grazie anche ad una grande Emanuela Brugnoni il Fratta gli nega la gioia del goal che poteva riaprire la partita. Nel finale arriva la rete di Ilaria Casciarri che dopo un bel contropiede effettuato da Ilenia Monacelli conclude da distanza ravvicinata per il cinque a zero. Le blue Fenix trovano il goal bandiera nel finale che fissa il risultato sul cinque a uno. Nel prossimo match le ragazze di Umbertide affronteranno il derby contro il Valdipierle ed in caso di risultato positivo saranno campionesse del torneo con una giornata di anticipo. L’appuntamento è per giovedì prossimo alle ore 21:30, alla Palestra Mavarelli di Umbertide.