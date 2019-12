Calcio a 5 femminile, Fratta CF5-Umbria Sali 8-2

Le umbertidesi chiudono uno splendido girone di andata con 19 punti

(DMN) Umbertide – Si conclude, con una bella vittoria per le ragazze del fratta, il girone di andata del campionato regionale CSI femminile. Contro la Umbria Sali, il risultato è di 8-2, a favore delle ragazze di Casciari. A segno Monacelli (2) Casciarri (3) Selvaggi (2) Pannacci (1). Nei primi minuti la partita è combattuta su ogni pallone e la ragazze umbertidesi hanno difficoltà nel trovare la rete del vantaggio. La partita si sblocca all’ottavo minuto con una bella azione azione personale di Debora Selvaggi che dopo aver saltato un paio di avversarie lascia partire un tiro di potenza che finisce sotto la traversa.

Da quel momento le ragazze di mister Casciari si sbloccano e trovano la via del goal più facilmente . A segno poco dopo va Ilenia Monacelli che è abile nel farsi trovare pronta su una respinta del portiere e insacca in rete . Poco dopo le avversarie dell’Umbria Sali , abili nello sfruttare una situazione a loro favore in un calcio d’angolo accorciano le distanze e portano il risultato sul 2-1. Il fratta reagisce immediatamente e trova da lì a poco la rete grazie ad una tripletta di Casciarri che realizza 3 gol di notevole fattura, e un gran tiro di potenza di Pannacci che si insacca sotto la traversa . Il primo tempo si conclude con il risultato di 6-1. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano e le ragazze umbertidesi nonostante le innumerevoli occasioni per dilagare realizzano solo due gol. Vanno a segno Selvaggi e Monacelli che con grande caparbietà realizza un gran gol dal limite dell’area . Nel finale le ospiti trovano il gol dell’ 8 a 2. Le ragazze del Fratta chiudono il girone d’andata a quota 19 punti.