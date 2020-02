Calcio a 5 femminile, Fratta CF5-Sentibelle San Sisto 2-1

Consolidata la vetta della classifica

(DMN) Umbertide- Vittoria sudata per le ragazze del Fratta che riescono ad imporsi per 2-1 ai danni del Sentibelle San Sisto. La partita sembra mettersi subito nella direzione giusta grazie al gol di Vanessa Pannacci che dopo un bel fraseggio con Casciarri conclude in rete . La partita però è combattuta e le ospiti con un ottimo giro palla mettono in difficoltà le ragazze di casa, nonostante non riescano a concludere pericolosamente verso lo specchio della porta. Le Sentibelle trovano la rete del momentaneo pareggio dopo una serie di rimpalli davanti a Brugnoni .

Nonostante un primo tempo giocato sotto tono le ragazze di casa trovano una bella rete nel finale del primo tempo con Debora Selvaggi che dopo un azione personale trafila il portiere con un bel tiro in diagonale . Nel secondo tempo le ragazze ospiti continuano con il bel gioco ma non riescono comunque a rendersi mai pericolose , il Fratta invece non trova la via del gol grazie anche ad una prestazione super del portiere avversario che salva la porta in svariate occasioni. Ora le umbertidesi salgono a quota 34 staccando le seconde di 6 punti in attesa della partita delle blue fenix di questa sera .