Calcio a 5 femminile, Fratta CF5-San Venanzo 5-1

É aggancio in vetta alla classifica

(DMN) Umbertide – Ennesima vittoria in casa Fratta che grazie alla serie di risultati positivi inanellati nelle ultime partite e complici anche le sconfitte delle dirette contendenti, riesce ad agganciare il primo posto in classifica a pari punti con le ‘Blue fenix’.

Ieri sera le ragazze si sono imposte sul San Venanzo per 5 reti a 1 grazie alla doppietta di Pannacci e ai goal di Merli , Ghiandoni e Casciarri.

La partita si mette subito in discesa per le ragazze di mister Casciari che trovano a pochi minuti dal fischio d’inizio il gol con Pannnacci. Poco dopo raddoppia Casciarri che in seguito ad un bel triangolo con Selvaggi infila il portiere con un bel diagonale rasoterra.

Il terzo gol viene segnato da Ghiandoni che è lesta ad insaccare di punta da dentro l’area di rigore dopo una bella azione personale di Mariani .Il primo tempo si conclude con il risultato di tre a zero.

La ripresa inizia subito con il goal di Pannacci che segna grazie ad un bel tiro di potenza. Le ragazze ospiti riescono a trovare il goal del momentaneo 4-1 grazie ad una bella punizione calciata di potenza che si va ad infilare sotto all’incrocio nulla può Brugnoni. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano notevolmente anche a causa dei tanti cambi in campo,solo un ottimo portiere avversario nega la goleada per il Fratta.Nel finale Merli trova il goal del definitivo cinque a uno con un bel diagonale che si va ad infilare sotto all’incrocio . Le ragazze umbertidesi salgono a quota 28 in classifica ,nel prossimo turno affronteranno le fiamme. Nel turno precedente le ragazze di mister Casciari si erano aggiudicate il big match di giornata battendo per 6-4 l’avis tuoro che si trovava fino allora in prima posizione.