Calcio a 5 femminile, Fratta CF5-Fiamme 9-3

Le umbertidesi sono sole in testa alla classifica

(DMN) Umbertide – Vittoria importantissima per le ragazze del Fratta che si impongono per 9-3 contro le fiamme. La partita parte subito in salita per le ragazze umbertidesi che vanno in svantaggio. Dopo una serie di azioni pericolose la squadra locale trova il pareggio grazie ad Elisa Mariani che dalla distanza trova una conclusione di potenza. Da lì la partita prende una piega diversa grazie ai gol di Vanessa Pannacci ed Erika Merli che portano il risultato sul 3-1 fino alla fine del primo tempo. Nel secondo tempo sale in cattedra Ilaria Casciarri che in pochi minuti timbra il cartellino per ben 4 volte.

Subito dopo trova anche il suo primo gol stagionale Angela Conti . Le ragazze ospiti accorciano le distanze con un gol su calcio d’angolo . Subito dopo trova il suo primo gol anche Sofia Frenguellotti che dopo una mischia conclude in rete. Nel finale il gol delle ragazze ospiti porta il risultato sul 9-3. Le ragazze di mister Casciari grazie alla vittoria volano prime da sole staccando le inseguitrici di tre punti . Nel prossimo turno altro match difficile contro il Sentibelle.