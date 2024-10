Calato il sipario sulla Corri per Norcia, l’ottava edizione in archivio fra gli applausi

Ritornata alla grande per la gioia degli organizzatori della Norcia Run 2017 la Corri per Norcia. Il borgo nursino è stato preso d’assalto da una moltitudine di podisti di tutte le età e tanti fragorosi applausi per i protagonisti di questa ottava edizione.

Uno spettacolo a non finire con i partecipanti competitivi che sono stati 215 per la competitiva di 10 chilometri, circa un centinaio i camminatori sulla distanza di 5 chilometri e una quarantina i bambini presenti il giorno della vigilia con il contestuale svolgimento della Festa del Podista.

La gara competitiva ha visto l’attraversamento di Porta Romana per uscire dal centro storico di Norcia e percorrere la zona di Marcite di Norcia (dove si trova la sede sociale degli organizzatori conosciuta con l’appellativo di Casa Top), la zona industriale e Porta Ascolana per raggiungere piazza San Benedetto dove era concentrato tutto il cuore pulsante della manifestazione.

In campo maschile prestazione sopra le righe per l’abruzzese Nicolò Di Gaetano dell’Atletica Cologna Spiaggia che si è imposto in 35’00” dietro di lui Luca Maiorani della Pretuzi Runners Teramo, Matteo Pantoni dell’Atletica Potenza Picena, Simone Di Cola dell’Asd Picchiorunning e Simone Cannella dell’Asd Sport&Vita.

Al femminile la migliore in 40’37” è stata la toscana Marcella Municchi dell’Asd Track&Field Master, seconda Monica Foglia del GP Montorio, terza Virginia Irene Enriquez Quinonez dell’Atletica Capanne Pro loco, quarta Simona Petriola della 2S Atletica Spoleto e quinta Mary Celi (Run Card).

A premiare gli atleti l’assessore allo sport di Norcia Sabrina Palazzeschi e i rappresentanti del main sponsor Top Supermercati.

Tra gli organizzatori immensa la soddisfazione per la riuscita di questa edizione 2024 con appuntamento al prossimo anno per la nona, nell’intento di lanciarla sempre più ad alti livelli in quantità e in qualità.

Classifiche complete a questo link di Endu Risultati – Corri per Norcia | ENDU

Fotogallery completa 8° Corri per Norcia – 29/09/2024 – Google Foto