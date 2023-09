Cade nel dirupo con la E-bike: 67enne soccorso

È successo nella zona di Fogliano

(DMN) Spoleto – un incidente in bicicletta si è verificato questa mattina, domenica 17 settembre, in località Fogliano. Da quanto si apprende dai Vigili del Fuoco, un ciclista di 67 anni è finito in un dirupo con la sua e-bike.

All’arrivo dei soccorsi, l’uomo si trovava a testa in giù da circa mezz’ora in condizioni buone ma, viste le patologie cardiopolmonari, il personale 118 ha ritenuto opportuno elitrasportarlo al nosocomio di Terni. Il 67enne è stato recuperato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spoleto in collaborazione con il personale SASU, verricellato sul posto da elisoccorso Marche.