C.R.E.S.C.I., il Convegno che Unisce Istituzioni, Associazioni e Giovani

  • Redazione
  • Dicembre 10, 2025
  • Convegni
  • Letto 39

    • Venerdì 12 dicembre, presso l’Auditorium della Polizia di Spoleto, si terrà C.R.E.S.C.I., un convegno organizzato dalla Consulta Giovanile in collaborazione con la Protezione Civile Comunale e l’Avis Comunale di Spoleto.

    L’iniziativa coinvolgerà 470 alunne e alunni delle scuole superiori di secondo grado della città, che avranno l’opportunità di approfondire temi fondamentali legati al valore del volontariato e alla partecipazione attiva nella comunità.


    Nel corso della mattinata interverranno ospiti nazionali, regionali e locali, che porteranno testimonianze ed esperienze dirette sui diversi ambiti del volontariato, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni e promuovere una cultura della solidarietà, della responsabilità civica e dell’impegno sociale.

     


    Il convegno C.R.E.S.C.I. rappresenta un’importante occasione di formazione e incontro pensata per rafforzare il dialogo tra istituzioni, associazioni e mondo giovanile e per valorizzare il ruolo fondamentale dei volontari all’interno del tessuto sociale.

    Share

    Articolo precedente

    Book Speed Date giovedì 11 dicembre

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....