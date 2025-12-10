C.R.E.S.C.I., il Convegno che Unisce Istituzioni, Associazioni e Giovani

Venerdì 12 dicembre, presso l’Auditorium della Polizia di Spoleto, si terrà C.R.E.S.C.I., un convegno organizzato dalla Consulta Giovanile in collaborazione con la Protezione Civile Comunale e l’Avis Comunale di Spoleto.



L’iniziativa coinvolgerà 470 alunne e alunni delle scuole superiori di secondo grado della città, che avranno l’opportunità di approfondire temi fondamentali legati al valore del volontariato e alla partecipazione attiva nella comunità.



Nel corso della mattinata interverranno ospiti nazionali, regionali e locali, che porteranno testimonianze ed esperienze dirette sui diversi ambiti del volontariato, con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni e promuovere una cultura della solidarietà, della responsabilità civica e dell’impegno sociale.



Il convegno C.R.E.S.C.I. rappresenta un’importante occasione di formazione e incontro pensata per rafforzare il dialogo tra istituzioni, associazioni e mondo giovanile e per valorizzare il ruolo fondamentale dei volontari all’interno del tessuto sociale.